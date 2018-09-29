Servidores da Educação Infantil de Anastácio prometem paralisação na segunda-feira

Servidores auxiliares materno, da educação infantil do município de Anastácio, prometem iniciar paralisação na próxima segunda-feira, dia 1° de outubro, em protesto por melhores condições de trabalho. Conforme nota enviada à redação do Jornal O Pantaneiro, a categoria alega descaso por parte da administração que mantêm o salário base baixo, na casa de R$ 537.

“Para chegar no salário mínimo, a prefeitura coloca um complemento e todos os adicionais que temos direito são incluídos, assim nossos direitos não são valorizados dentro da nossa função”, diz a nota dos trabalhadores que pedem apoio de amigos, pais e familiares. Caso não haja um acordo o quanto antes com o Executivo Municipal, eles iniciam a semana paralisados.

O grupo recebe apoio do sindicato e, conforme a nota, alega que tentou contato com representantes da prefeitura, como a Secretaria Municipal e Educação, mas não houve atendimento. Desde agosto os trabalhadores vêm fazendo reivindicações, principalmente a partir da mudança do sistema de registro de ponto que, segundo eles, tem lhes prejudicado.