Bezerro morre depois de cair em buraco de esgoto sem tampa em Anastácio

Um bezerro morreu depois de cair em um buraco com aproximadamente dois metros de profundidade localizado no cruzamento da Rua Pará com a Rua Padre Patrício, em Anastácio. O Corpo de Bombeiros, com apoio de uma máquina da prefeitura, retirou o animal por volta das 13h30 desta quinta-feira.

Conforme apurado, quando o socorro chegou ao local, o bezerro já estava morto. O buraco se trata de manilha de esgoto sem tampa. A prefeitura instalou sinalização, até que o problema seja solucionado, uma vez que há risco para moradores da região, especialmente crianças. O dono do animal não foi identificado.

Esse tipo de ocorrência tem se tornado cada vez mais comun na região e mostra dois problemas. O primeiro, é a grande quantidade de buracos abertos sem sinalização tanto em Anastácio quanto em Aquidauana. E o segundo é o número de animais soltos pelas cidades. Em caso recente, na Rua Miguel Lancellotti, Bairro São Francisco, em Aquidauana, uma vaca caiu em uma fossa e foi retirada viva.