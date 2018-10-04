Bezerro morre depois de cair em buraco de esgoto sem tampa em Anastácio

Aquidauana
A prefeitura instalou sinalização, até que o problema seja solucionado
Um bezerro morreu depois de cair em um buraco com aproximadamente dois metros de profundidade localizado no cruzamento da Rua Pará com a Rua Padre Patrício, em Anastácio. O Corpo de Bombeiros, com apoio de uma máquina da prefeitura, retirou o animal por volta das 13h30 desta quinta-feira.
Conforme apurado, quando o socorro chegou ao local, o bezerro já estava morto. O buraco se trata de manilha de esgoto sem tampa. A prefeitura instalou sinalização, até que o problema seja solucionado, uma vez que há risco para moradores da região, especialmente crianças. O dono do animal não foi identificado.
Esse tipo de ocorrência tem se tornado cada vez mais comun na região e mostra dois problemas. O primeiro, é a grande quantidade de buracos abertos sem sinalização tanto em Anastácio quanto em Aquidauana. E o segundo é o número de animais soltos pelas cidades. Em caso recente, na Rua Miguel Lancellotti, Bairro São Francisco, em Aquidauana, uma vaca caiu em uma fossa e foi retirada viva.
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