Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:42

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Bezerro morre depois de cair em buraco de esgoto sem tampa em Anastácio

A prefeitura instalou sinalização, até que o problema seja solucionado

Renan Nucci

Publicado em 04/10/2018 às 15:55

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um bezerro morreu depois de cair em um buraco com aproximadamente dois metros de profundidade localizado no cruzamento da Rua Pará com a Rua Padre Patrício, em Anastácio. O Corpo de Bombeiros, com apoio de uma máquina da prefeitura, retirou o animal por volta das 13h30 desta quinta-feira.

Conforme apurado, quando o socorro chegou ao local, o bezerro já estava morto. O buraco se trata de manilha de esgoto sem tampa. A prefeitura instalou sinalização, até que o problema seja solucionado, uma vez que há risco para moradores da região, especialmente crianças. O dono do animal não foi identificado.

Esse tipo de ocorrência tem se tornado cada vez mais comun na região e mostra dois problemas. O primeiro, é a grande quantidade de buracos abertos sem sinalização tanto em Anastácio quanto em Aquidauana. E o segundo é o número de animais soltos pelas cidades. Em caso recente, na Rua Miguel Lancellotti, Bairro São Francisco, em Aquidauana, uma vaca caiu em uma fossa e foi retirada viva.

 

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Educação

Professores de Anastácio ampliam práticas de alfabetização e matemática

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Suspeita deixou o imóvel usando uma bicicleta que estava entre os itens subtraídos; ela foi presa pela Polícia Militar e admitiu ter envolvimento em outros furtos

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Publicidade

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo