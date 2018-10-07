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Política

“Maior desafio é restabelecer a ordem”, diz prefeito de Anastácio sobre novos eleitos

Nildo Alves de Albres e esposa votaram na manhã deste domingo, por volta das 10h30

Renan Nucci

Publicado em 07/10/2018 às 11:11

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Por volta das 10h30 da manhã deste domingo, o prefeito Nildo Alves de Albres e a primeira dama Cassia Albres votaram na Escola Carlos Drumond de Andrade, em Anastácio. Durante exercício de seu direito como cidadão, Nildo disse que os políticos eleitos terão muito trabalho pela frente. “O maior desafio será restabelecer a ordem”, disse ele, lembrando que escândalos de corrupção têm tirado direito dos cidadãos de várias maneiras, além de também manchar a imagem do país mundo afora.

“Precisamos acabar com a corrupção. Este é o mau que impera no Brasil e que prejudica todas as ações que poderiam ser feitas para o povo. São ações caras, como saúde, educação e segurança pública. Infelizmente estamos vendo que recursos são estão sendo desviados, comprometendo a administração. Acredito que, a partir do momento em que resolvermos este problema, o Brasil comece a crescer novamente e atinja outro patamar”, disse ele ao jornal O Pantaneiro.

Prefeito Nildo Albres - exercendo seu papel de cidadão

Nildo afirmou ainda que o cidadão deve aproveitar a oportunidade de hoje e escolher com sabedoria. “Esperamos que os melhores vençam, independentemente de siglas e cores partidárias, mas que homens e mulheres compromissados saiam vitoriosos. É notório o descontentamento com muitos mandatários, principalmente na esfera federal, onde impera a corrupção. Por isso espero que Deus ilumine o eleitor para que, quando esteja só ele e a urna, que ele exerça sua cidadania e vote naquele que acredita”.

Primeira dama - Cássia Albres também votou na mesma sessão queo o prefeito

 

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