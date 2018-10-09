Mulher que "leva choques" para sobreviver quer ajuda para bancar cirurgia

Moradora em Anastácio, Rosilene de Souza, de 38 anos, vai realizar pastelada beneficente para o pagamento de uma cirurgia que ela precisa fazer no coração que, segundo ela, custa aproximadamente R$ 55 mil e não tem amparo pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Rose, como é mais conhecida, tem lúpus, hipertensão, asma, problemas no rins e problemas cardíacos, tanto que faz uso de oxigênio em casa e já teve inúmeras paradas cardiorrespiratórias. “Eu tirei metade do coração e uso um aparelho chamado CDI, que dá choque no meu coração toda vez que ele para. Hoje eu levei um desses choques. Ao todo já são 58”, disse.

Por este motivo, terá que fazer uma cirurgia no coração em São Paulo, e espera contar com ajuda da comunidade. “Essa cirurgia será para que eu não precise mais levar esses choques. Ela vai corrigir um problema que fará com que meu coração pare de parar”, explicou.

Além da cirurgia, ela gasta com vários medicamentos e ainda está com a energia cortada. “Estou pegando luz da vizinha”. Interessados em ajudá-la podem entrar em contato por meio do telefone (67) 99137 - 6220.

Colaborou Ivynara Dias