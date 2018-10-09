Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:42

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Mulher que "leva choques" para sobreviver quer ajuda para bancar cirurgia

Rose, como é mais conhecida, tem lúpus, hipertensão, asma, problemas no rins e problemas cardíacos, tanto que faz uso de oxigênio em casa

Renan Nucci

Publicado em 09/10/2018 às 14:40

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
0e13123d-6e5b-4599-8612-5804ec77f53e
5a835a81-9170-4ec1-85fd-4f7d7ccd38b9
48a24a55-2f6c-45bb-b459-274202e7aa61
d0f8ced3-cb67-4169-9b01-df44160d9701
ea3b85da-6c51-4787-b011-b282fb5c021c
a4c51fc1-7977-4764-a73c-437c399661c0
679b1660-4609-49b6-9a1c-fa147ac0994d
ac252db5-560b-4a85-98a3-a13906c4a3f1

Moradora em Anastácio, Rosilene de Souza, de 38 anos, vai realizar pastelada beneficente para o pagamento de uma cirurgia que ela precisa fazer no coração que, segundo ela, custa aproximadamente R$ 55 mil e não tem amparo pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Rose, como é mais conhecida, tem lúpus, hipertensão, asma, problemas no rins e problemas cardíacos, tanto que faz uso de oxigênio em casa e já teve inúmeras paradas cardiorrespiratórias. “Eu tirei metade do coração e uso um aparelho chamado CDI, que dá choque no meu coração toda vez que ele para. Hoje eu levei um desses choques. Ao todo já são 58”, disse.

Por este motivo, terá que fazer uma cirurgia no coração em São Paulo, e espera contar com ajuda da comunidade. “Essa cirurgia será para que eu não precise mais levar esses choques. Ela vai corrigir um problema que fará com que meu coração pare de parar”, explicou.

Além da cirurgia, ela gasta com vários medicamentos e ainda está com a energia cortada. “Estou pegando luz da vizinha”. Interessados em ajudá-la podem entrar em contato por meio do telefone (67) 99137 - 6220.

Colaborou Ivynara Dias

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Educação

Professores de Anastácio ampliam práticas de alfabetização e matemática

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Suspeita deixou o imóvel usando uma bicicleta que estava entre os itens subtraídos; ela foi presa pela Polícia Militar e admitiu ter envolvimento em outros furtos

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Publicidade

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo