Ao averiguar veículo suspeito, PM captura foragido da justiça em Anastácio

Anastácio
Flagrante ocorreu ontem, na BR-262, na frente do posto da PMA
Homem de 52 anos foragido da justiça foi capturado pelas equipes da Força Tática e Agência Local de Inteligência (ALI) na tarde de ontem, em Anastácio. A captura ocorreu por volta das 16 horas, em frente ao posto da Polícia Militar Ambiental (PMA), localizado na rodovia BR-262.
A ação teve início quando os policiais receberam denúncia de que havia veículo suspeito no local. Chegando ao ponto informado, os PMs não encontraram o veículo, somente o homem. Durante checagem ao sistema, foi constatado que ele era foragido, motivo pelo qual acabou preso.
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