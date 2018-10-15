Homem assassinado em Águas do Miranda trabalhava para dar melhores condições à filha

Anastácio
Wagner foi assassinado por Thiago Netto de Resende, preso em flagrante algumas horas depois do crime
Assassinado após discussão no domingo, Wagner Araújo, de 31 anos, natural de Anastácio, estava a trabalho há três meses no distrito de Águas do Miranda, no município de Bonito, onde o crime aconteceu. Segundo a madrasta Maria da Conceição Correia da Silva, de 60 anos, ele havia acabado de levar a filha para morar com ele, pois tinha obtido a guarda dela.
“Ele estava lá para trabalhar, porque queria dar mais condições à menina, já que aqui em Anastácio o serviço é pouco”, disse a madrasta, reforçando que Wagner era eletricista. “Era uma pessoa trabalhadora, honesta e que todo mundo gostava. Ele estava pagando R$ 500 para uma babá cuidar da menina”, lamentou Maria, ainda abalada com a situação.
Como noticiado, Wagner foi assassinado por Thiago Netto de Resende, preso em flagrante algumas horas depois do crime. Conforme o boletim de ocorrência, o próprio irmão do autor do crime procurou a Polícia para informar que Thiago teria matado uma pessoa.
Os policiais então foram até à pousada onde Thiago mora e trabalha, mas ele já não estava mais no local. A equipe da PM encontrou Wagner caído no chão, de bruços, com sangramento no pescoço, já sem vida. Os policiais fizeram rondas ostensivas na região e localizaram Thiago embaixo da ponte sobre o Rio Miranda.
Ele então confessou a autoria do crime e disse que houve um desentendimento entre os dois. Thiago teria enforcado Wagner e então desferido golpes de faca de serra. Sobre o corpo de Wagner estava a faca usada no crime. O criminoso não disse aos policiais até o momento o motivo da discussão que o levou a matar a vítima. Thiago foi preso em flagrante e algemado.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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