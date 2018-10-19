Ciclista adolescente é atropelada por Celta e mobiliza Corpo de Bombeiros

Anastácio
A jovem sofreu escoriações no ombro, dor nas costas e foi encaminhada ao PS de Aquidauana
Na manhã desta sexta-feira (19) por volta das 7h10, um acidente envolvendo carro e bicicleta resultou em atropelamento de uma adolescente de 17 anos. A colisão aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, Bairro Jardim Independência, em Anastácio.
A adolescente relatou que estava andando de bicicleta quando foi atingida por um Chevrolet Celta. A equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência. A estudante sofreu escoriações no ombro esquerdo e se queixou de dor nas costas, posteriormente foi encaminhada ao hospital de Aquidauana.
Já a mulher que conduzia o Celta, nada sofreu. A PM foi acionada e após a verificação dos documentos, a motorista foi liberada. Não foi revelada a causa do acidente.
*Com informações de Ivynara Dias.
Presa em flagrante
Suspeita deixou o imóvel usando uma bicicleta que estava entre os itens subtraídos; ela foi presa pela Polícia Militar e admitiu ter envolvimento em outros furtos
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Eleições 2026
Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS