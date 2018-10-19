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Anastácio

Ciclista adolescente é atropelada por Celta e mobiliza Corpo de Bombeiros

A jovem sofreu escoriações no ombro, dor nas costas e foi encaminhada ao PS de Aquidauana

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/10/2018 às 09:48

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Na manhã desta sexta-feira (19) por volta das 7h10, um acidente envolvendo carro e bicicleta resultou em atropelamento de uma adolescente de 17 anos. A colisão aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, Bairro Jardim Independência, em Anastácio.

A adolescente relatou que estava andando de bicicleta quando foi atingida por um Chevrolet Celta. A equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência. A estudante sofreu escoriações no ombro esquerdo e se queixou de dor nas costas, posteriormente foi encaminhada ao hospital de Aquidauana.

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Já a mulher que conduzia o Celta, nada sofreu. A PM foi acionada e após a verificação dos documentos, a motorista foi liberada. Não foi revelada a causa do acidente.

*Com informações de Ivynara Dias.

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