Em dia especial, crianças fazem festa e recebem atendimento de saúde

A Associação Independente das Mulheres na Ativia do Município de Anastácio (Amina) realizou nesta terça-feira, festividades alusivas ao Dia da Criança, celebrado no último dia 12 de outubro. Além de brincadeiras, as crianças também passaram por triagens com médico e enfermeiros voluntários da Secretaria Municipal de Saúde, e também receberam carteiras de identidade feitas gratuitamente pela Polícia Civil, por meio do Projeto Eu tenho Identidade.

Segundo a enfermeira Andreia Dallaqua, de 36 anos, os voluntários calcularam o peso, altura e a pressão arterial das crianças. Os dados foram inseridos em prontuários individuais, para que os pequenos tenham acompanhamento de saúde. “Vamos acompanhar perda de peso, sobrepeso e outras condições. Um dentista também esteve aqui para fazer uma palestra sobre escovação e ainda entregou escovinhas para as crianças”, disse a enfermeira.

Nilma Infran da Silva, coordenadora da Amina, disse que a Associação não teve tempo para organizar uma festa no Dia 12, motivo pelo qual fizeram agora. Ao todo, são atendidas 80 crianças, dentre as quais 50 ainda não tinha identidades e foram contempladas com o documento. “Foram ações importantes, porque a Unesco [patrocinadora do projeto] sempre pede, aí conseguimos fazer com a Polícia Civil”, pontuou.

Colaborou Luiz Guido Jr.