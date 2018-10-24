Mulher tem fotos dos seios divulgadas nas redes sociais após conferir bronzeamento

Anastácio
Fatos ocorreram ontem e a Polícia Civil investiga o caso
Uma mulher de 29 anos procurou a Polícia Civil de Anastácio depois de ter fotos íntimas dos seios vazadas nas redes sociais. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, a mulher teria encaminhado as imagens a uma profissional estética para reclamar do bronzeamento que não teria ficado como esperava. Conforme apurado, as imagens ficaram gravadas no celular da vítima e a filha dela, supostamente sem querer, encaminhou para grupos e outras pessoas no WhatsApp, incluindo três homens.
A partir deste compartilhamento, as fotos foram distribuídas a mais grupos e pessoas, causando constrangimento a ela. Conforme a polícia a mulher teria passado por um procedimento estético de bronzeamento artificial no dia 7 de setembro e mais tarde, ao verificar o resultado, enviou imagens à profissional, fazendo questionamentos. Ela não imaginava que o conteúdo replicado acidentalmente pela própria filha seria amplamente compartilhado, motivo pelo qual procurou a delegacia ontem.
Foi aberto inquérito e o caso está sendo investigado.
Matéria atualizada para correção de informação*
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