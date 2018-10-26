Confira as vencedoras do sorteio durante live no Portal Atacado

O Portal Atacado inaugurou na manhã desta sexta-feira com ofertas, promoções e também prêmios. Durante sorteio realizando na live do jornal O Pantaneiro durante a festa de inauguração, duas mulheres acabaram premiadas.

Gislaine Oliveira Leite Araújo, de 45 anos anos, ganhou um kit de cosméticos. Já Patrícia Mireia Ramires da Silva, 18, ganhou uma cesta básica. O Portal Atacado está localizado na Avenida da Integração, em Anastácio.

O prêmio foi entregue por Sandreane esposa do José Damasceno, proprietário do Portal Atacado.