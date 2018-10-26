Homem morre dentro de igreja em Anastácio enquanto prestava testemunho

Anastácio
Vítima foi acometida por infarto fulminante
O aposentado Roberto Silva, de 79 anos, morreu na noite de ontem enquanto prestava testemunho na Igreja Pentecostal Tempo de Graça, localizada na Rua 27 de Julho, no Centro de Anastácio. Ele foi acometido por um infarto fulminante e chegou já morto no hospital.
De acordo com a esposa Virgila Paes Silva, de 73 anos, Roberto era diabético, hipertenso e fazia acompanhamento com cardiologista em Campo Grande. Ele frequentava há igreja há nove anos. “Ele levantou e estava fazendo agradecimentos a Deus pelas melhoras da Saúde, mas saí começou a passar mal, se abaixou e caiu ali mesmo”, relatou a viúva.
O homem deixa cinco filhos, 12 netos e seis bisnetos. A pastora Célia Aparecida Cueva disse que Roberto estava em frente a púlpito, falando aos demais fiéis, quando tudo aconteceu. “Ele agradeceu, olhou para o céu, respirou fundo e se deitou sobre o púlpito. Os irmãos socorreram e levaram ele ao hospital, mas não resistiu. Um momento muito triste”, lamentou.
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