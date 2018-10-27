Sonho de família, Portal do Atacado vair movimentar a economia da região

Antigo sonho da família Damasceno, o Portal Atacado foi inaugurado na manhã desta sexta-feira, em Anastácio. Instalado na Avenida da Integração, 984, centro, dispõe de grande variedade de produtos de diversas marcas e com preços que cabem no bolso do consumidor. O empreendimento é importante para a região pois, além de surgir como nova opção à população economicamente ativa, ainda gera emprego e fomenta o mercado, contribuindo para o desenvolvimento local.

O Portal Atacado é projeto do empresário José Damasceno. “Meu pai, junto com a família, teve essa ideia. Sempre foi o grande sonho dele e com muito trabalho conseguiu realizar. Graças a Deus hoje deu tudo certo e vamos torcer para que corra bem daqui em diante. Para nós tem uma grande importância, pois este ramo de atacarejo tem crescido muito, mais do que supermercados e hoje as pessoas não precisam mais ir para Campo Grande em busca de boa oferta”, disse o sócio Luciano Damasceno em nome do pai, José.

Nildo Alves de Albres, prefeito de Anastácio, destacou a relevância do Atacado para a economia, pois vai gerar emprego, e disse que a prefeitura é parceira dos empresários que buscam investir no município. “O asfalto que passa em frente ao atacado, por exemplo, construímos em uma parceria com eles que já são empresários parceiros do município há muito tempo. Com certeza estamos de portas abertas e viabilizando para que as empresas possam se estabelecerem aqui em Anastácio”, ressaltou.

De olho nas promoções, a população fez fila esperando a abertura, que ocorreu às 9 horas. Ingrid Cordeiro Nunes chegou às 07h30. “Vou gastar uns R$ 300 só pra começar”, disse ela que queria comprar cervejas. Por sua vez, Jesus Antônio Geral, pescador, iria fazer a compra do mês. “Vou gastar um pouquinho, uns R$ 600. Primeiro vamos ver como está o arroz, o feijão e depois vamos ver o supérfluo”, disse ele.

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, parabenizou o empresário José Damasceno pela iniciativa. “Este investimento gigante na nossa cidade irmã, que é Anastácio, certamente vai contar com mão de obra de Aquidauana. Também será bom para o Aquidauanense, é algo muito positivo, pois gera riqueza e progresso para toda região. Não tenha dúvida que será importante para a população, principalmente para distritos, aldeias e aqueles que iam para Campo Grande fazer compra em um atacado”.