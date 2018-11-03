Com diversos obstáculos, corrida do Eita Pega acontece neste final de semana

A Chácara Cintra, localizada na zona rural do município de Anastácio, recebe neste final de semana a terceira edição da tradicional corrida de Obstáculos Eita Pega. Até o momento, 120 atletas de vários estados, inclusive de São Paulo, confirmaram presença, mas a expectativa é de que o número seja maior, já que muitas inscrições são feitas na hora da corrida.

Segundo Cleiton Medina, responsável pela organização do evento, se o clima colaborar, os atletas devem percorrer sete quilômetros passando por obstáculos naturais, como um lago, e cerca de 10 obstáculos feitos, como área para rastejamento e carregamento de tora. "A gente fica feliz por ver muitos atletas de fora, e temos uma equipe de amigos que gosta de esporte e que nos ajuda muito", disse.

O evento tem início neste sábado com a prova infantil do "Eita Peguinha". "Começa às 16 horas, com crianças de três a 13 anos. Neste ano, os jovens de 14 anos ou mais já podem competir na prova principal", explicou Medina, reforçando que as inscrições e entregas de kit podem ser feitas até domingo de manhã, antes da prova que começa às 8 horas.

Entre os competidores está o cearense Cristiano Soares de Souza, de 25 anos, que hoje vive no Mato Grosso. Atleta paralímpico, ele recebeu convite depois de conhecer outros corredores ao participar do Circuito Caixa de Corrida de Rua em Campo Grande. "Eu nunca tinha participado e vamos ver. Vou correr com muleta e espero completar a prova", disse o rapaz que perdeu a perna esquerda em acidente de trânsito". Informações podem ser obtidas pelo número 67 - 992270307.

