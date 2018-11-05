Confira o resultado completo da prova do Eita Pega, realizada em Anastácio

Anastácio
Mais de 120 competidores vindos de diversas partes do país, e até de fora, participaram
Crédito do vídeo: Da Redação
A Chácara Cintra, localizada na zona rural do município de Anastácio, sediou neste final de semana prova do Eita Pega, corrida de obstáculos que foi realizada com sucesso nesta terceira edição. No sábado, foi realizado o Eita Peguinha, para crianças, e no domingo, às 8 horas, houve a prova principal. Mais de 120 competidores vindos de diversas partes do país e até de fora, participaram da etapa que contou com o percurso de 7km, além de 10 obstáculos em áreas de rastejamento e carregamento de toras. Confira a seguir o resultado completo.
GERAL MASCULINO
1 104 VILMAR ROBERTO DIAS 00:18:39 00:18:39
2 54 LUCAS SOARES DO NASCIMENTE A.D.A.C.MS 00:18:56 00:18:56
3 58 MAICON DIEFERSON 00:19:05 00:19:05
4 9 ANDRE RODRIGUES - 00:19:26
5 93 SAMAEL MEDEIROS COELHO CAVALCANTE 00:19:32
GERAL FEMININO
20 103 VILMA PIRES DE SOUZA BIRIMAX BIRIGUI-SP 00:24:06
23 42 JOSANA - CATANDUVA 00:24:55
29 90 ROSINHA CONCEIÇÃO ADAC/HVM 00:26:16 00:26:15
35 72 NATALIA - STUDIO MOVIMENTE 00:27:18
36 100 VALQUIRIA OLIVEIRA - ADAC 00:28:02
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