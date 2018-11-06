Mara Caseiro reivindica asfaltamento de rodovia próxima a assentamento de Anastácio

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) está solicitando ao governo de Mato Grosso do Sul a liberação de recursos para a obra de pavimentação asfáltica da MS-170 até o assentamento Monjolinho, em Anastácio.

O expediente, apresentado no plenário da Assembleia Legislativa na manhã desta terça-feira (6), foi encaminhado ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário de Estado de Infraestrutura, Helianey Paulo Silva.

O pedido chegou ao gabinete da deputada por meio do vereador Eduardo Carpejani. De acordo com ele, mais de 300 famílias podem ser beneficiadas com essa obra.

A maioria é formada por produtores rurais que comercializam seus produtos na cidade e necessitam de uma melhor estrutura de transporte, uma antiga reivindicação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Anastácio.

