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Anastácio

Some faz brechó beneficente no ginásio de Anastácio no próximo dia 12

Objetivo é arrecadar fundos para custeio do 13° salário dos colaboradores

Renan Nucci

Publicado em 07/11/2018 às 15:45

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A Sociedade Missionária Ebenézer (Some), Unidade de Acolhimento à Criança e ao Adolescente, realiza no próximo dia 12, no ginásio poliesportivo de Anastácio, brechó beneficente. Os valores arrecadados serão utilizados para pagamento da folha de 13° dos colaboradores.

Segundo Patrícia de Oliveira Aguirre, a entidade realiza com frequência esse tipo de evento para auxiliar no custeio das despesas em geral. Como a entidade recebe muitas doações de roupas, aquilo que não serve nas crianças atendidas, como roupas de adultos, acaba sendo destinado ao brechó.

"A gente costuma receber todo tipo de doação, principalmente roupas e calçados", disse ela. Os interessados em colaborar podem entrar em contato por meio do telefone (67) 3245 - 1233, que a equipe vai ao local buscar as doações. Além das roupas, também são aceitos calçados.

Colaborou Ivynara Dias

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