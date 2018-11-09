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Anastácio

Beijo gerou briga que terminou com Ana Paula morta

Vítima levou uma facada no pescoço ontem pela manhã, em Anastácio

Renan Nucci

Publicado em 09/11/2018 às 17:36

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Um beijo teria sido o motivo da briga que terminou com Ana Paula Ortiz Azevedo, de 33 anos, morta com facada no pescoço na manhã de ontem, em Anastácio. O delegado Jackson Frederico, responsável pelas investigações, ouviu a suspeita do crime, de 18 anos, que relatou como se deram as agressões. A jovem teria, inclusive, acionado a polícia antes dos fatos.

Conforme apurado, Ana Paula estava na casa de uma mulher identificada apenas como Francisca, moradora no Jardim Tarumã, ingerindo bebidas alcoólicas na manhã de ontem. A vítima teria então repentinamente sentado no colo da mulher e dado um beijo nela, que não gostou. As duas discutiram em seguida e começaram a brigar indo para a rua.

A suspeita presenciou os fatos e acionou a polícia, informando sobre a confusão. Ela conseguiu separar as duas mulheres. Francisca então voltou para o interior de sua residência, mas Ana Paula teria ido atrás, provocando-a, oportunidade em que voltaram a se agredir. Neste momento, a jovem pegou a faca da cozinha na casa de Francisca e golpeou Ana Paula.

A vítima, ferida, caiu na rua e morreu. Logo em seguida a polícia chegou e encontrou a vítima já sem vida. A autora da facada foi presa em flagrante.

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