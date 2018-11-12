Bazar beneficente da Some é nesta segunda-feira, em Anastácio

A Sociedade Missionária Ebenézer (Some), Unidade de Acolhimento à Criança e ao Adolescente, realiza nesta segunda-feira, dia 12, no ginásio poliesportivo de Anastácio, brechó beneficente. Os valores arrecadados serão utilizados para pagamento da folha de 13° dos colaboradores.

Segundo Tainá Galhardi Balta, diretora social, a entidade realiza com frequência esse tipo de evento para auxiliar no custeio das despesas em geral. Como a entidade recebe muitas doações de roupas, aquilo que não serve nas crianças atendidas, como roupas de adultos, acaba sendo destinado ao brechó.

"Como a gente vive só de doações, a gente pega as roupas que servem para as crianças e fazemos o bazar com as outras. É uma forma de juntar um dinheiro a mais", disse ela. Os interessados em colaborar podem entrar em contato por meio do telefone (67) 3245 - 1233, que a equipe vai ao local buscar as doações. Além das roupas, também são aceitos calçados.