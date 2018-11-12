Em sequência, empreiteiras estouram canos e deixam Anastácio sem água

Empreiteiras que trabalham em obras de asfalto e esgoto no município de Anastácio romperam a rede de abastecimento de água três vezes seguidas, comprometendo o fornecimento em diversos bairros desde sexta-feira. A expectativa é de que a situação seja regularizada até amanhã, segundo a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).

De acordo com Danilo Espírito Santo, diretor regional da Sanesul, o problema teve início na sexta-feira, quando a equipe que trabalhava no asfalto rompeu uma rede grande de tubulação. Os técnicos trabalharam para resolver a situação, mas antes que o abastecimento fosse regularizado, na manhã de sábado, a equipe das obras de esgoto rompeu outra parte da rede, na frente da prefeitura.

Novamente os técnicos passaram o final de semana todo fazendo os reparos necessários, porém, nesta segunda-feira outra parte da rede foi rompida. Deste modo, quem vive em regiões como o Cristo Rei, parte mais alta da cidade, Jardim Independência e imediações ficaram sem água novamente. Isso ocorre porque as caixas d'água sequer tiveram tempo para encher.

"Esse tipo de problema tem sido recorrente, há pelo menos seis meses, desde que tiveram início as obras. A gente avisa onde ficam as redes, pede para tomarem cuidado, mas sempre acontece. Acredito que hoje até às 19 horas a gente termine este reparo e provavelmente amanhã, se não houver nenhum outro rompimento, o serviço deve voltar ao normal para todos", disse Danilo.



