Homem tenta dar tranco em veículo no centro de Anastácio e acaba arrastado

Anastácio
Carro desceu por rua e só parou depois de atingir outro veículo
Homem de de 63 anos teve ferimentos na perna direita depois de ser arrastado por quase dez metros pelo próprio carro na tarde desta segunda-feira, em Anastácio. A vítima tentou dar um tranco com o veículo em movimento, mas se desequilibrou. Sem controle, o automóvel modelo Fiesta só parou depois de atingir um Fiat Siena.
Conforme apurado, o homem estava na Rua Praça Garibaldi de Medeiros, quando começou a empurrar o veículo pela porta, do lado de fora. Como era descida, o carro pegou embalo e aumentou a velocidade.
A vítima não conseguiu acompanhá-lo, caiu e foi arrastada, sofrendo diversas escoriações. O Corpo de Bombeiros esteve no local, prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem ao hospital.
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