Homem tenta dar tranco em veículo no centro de Anastácio e acaba arrastado

Homem de de 63 anos teve ferimentos na perna direita depois de ser arrastado por quase dez metros pelo próprio carro na tarde desta segunda-feira, em Anastácio. A vítima tentou dar um tranco com o veículo em movimento, mas se desequilibrou. Sem controle, o automóvel modelo Fiesta só parou depois de atingir um Fiat Siena.

Conforme apurado, o homem estava na Rua Praça Garibaldi de Medeiros, quando começou a empurrar o veículo pela porta, do lado de fora. Como era descida, o carro pegou embalo e aumentou a velocidade.

A vítima não conseguiu acompanhá-lo, caiu e foi arrastada, sofrendo diversas escoriações. O Corpo de Bombeiros esteve no local, prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem ao hospital.

