Biz bate na traseira de caminhonete e mulher fica ferida no Centro de Anastácio

Mulher de 37 foi socorrida com suspeita de fratura no joelho direito depois de se envolver em acidente de trânsito no início da tarde desta quarta-feira, no Centro de Anastácio. Ela pilotava uma moto Honda Biz e bateu na traseira de uma caminhonete que estacionava na Avenida Manoel Murtinho. O filho dela, de 10 anos, foi socorrido sem gravidade.

Conforme apurado, os dois veículos seguiam no mesmo sentido. A caminhonete, que estava à frente, parou para estacionar, mas a mulher que vinha na moto atrás não conseguiu desviar e acabou colidindo. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e encaminhou mãe e filho para o Hospital. A mulher levava o garoto para a escola.

