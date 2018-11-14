Dedé diz que anda 15 Km por dia vendendo o espetinho mais famoso de Anastácio

Todo dia José Quinino da Silva, de 54 anos, mais conhecido como Seo Dedé, sai de casa bem cedo para vender espetinhos. Às 7 horas da manhã ele já está nas ruas e diz que anda cerca de 15 quilômetros percorrendo os principais bairros de Anastácio. De tanto caminhar pra lá e pra cá, se tornou um dos vendedores ambulantes mais conhecidos da região.

Dedé diz que sempre vendeu espetinho, mas que ficou um tempo afastado do ramo e retornou há três anos. Segundo ele, a idade vem chegando e já não tem mais a mesma energia de outros tempo para realizar trabalhos pesados. "A gente tem que pegar uma coisa mais leve né. Eu ando bastante, mas o esforço aqui é pouco", disse.

O vendedor relata que quase que diariamente a rotina é a mesma. Acorda cedo, sai de casa e fica na rua até por volta de meio-dia. Depois volta e à tarde começa a preparar os espetinhos que serão vendidos no outro dia. "A freguesia já fica esperando eu passar", conta ele que cobra R$ 5 pelo espeto de carne com mandioca, molho, café ou suco.

Quando é começo de mês, chega a vender até 70 unidades numa única manhã. "É um dinheiro que me ajuda né. Não sou aposentado, mas vou sobrevivendo com isso", pontuou. Casado, Dedé tem filhos que não moram em Anastácio e diz que o segredo do produto é o tempero. "A gente não pode falar como é, mas temos um tempero original".



