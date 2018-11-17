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Anastácio

Quase dez dias depois, Sanesul resolve problema da falta de água em Anastácio

Empreiteiras de asfalto e esgoto haviam rompido canos em sequência

Renan Nucci

Publicado em 17/11/2018 às 10:39

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Depois de mais de uma semana com problemas, o fornecimento de água foi normalizado em Anastácio. Por meio nota divulgada nas redes sociais, Robson Pertile, supervisor da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) no município, disse que ontem à noite, o Cristo Rei, último bairro que ainda restava afetado, voltou a receber água.

"Foram 9 dias de dedicação exclusiva dos funcionários da Sanesul, para que resolvêssemos esse problema. Trabalhamos durante o dia e a noite, debaixo de sol e chuva. Hoje os funcionários da Sanesul estão exaustos de cansaço, mas com o sorriso no rosto, com a sensação de dever cumprido", disse Robson.

 Ele exemplificou ainda que, a cada dia em que é cortado o fornecimento de água, são necessários dois dias para normalizar. Como foram nove dias de suspensão, deveriam ter sido 18 dias. No entanto, graças à agilidade da equipe, o problema foi resolvido antes do previsto.

"Portanto Anastácio ficaria sem o fornecimento de água por 18 dias e conseguimos restabelecer o fornecimento com a metade do tempo. Só lembrando que essas suspensões de fornecimento de água se deram para que pudéssemos realizar os consertos de quebra de rede de água que as empreiteiras fizeram. Meu muito obrigado a todos os Anastacianos e Anastacianas pela compreensão", finalizou.

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