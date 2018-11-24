Idoso leva paulada no rosto ao perseguir filho com facão para cobrar dívida, em Anastácio

Briga entre pai e filho por causa de dívida terminou na delegacia na quinta-feira à noite, na cidade de Anastácio. Segurando um facão, um idoso de 71 anos perseguia o filho para tentar feri-lo e só parou depois de levar uma paulada na cabeça, dada por populares. Eles acabaram detidos pela Polícia Militar.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, a PM foi informada de que havia uma pessoa com facão perseguindo outra na Travessa Ragalzi, no centro. Os policiais foram ao local, flagraram a situação e ordenaram que o idoso largasse a arma, mas ele não dava ouvido às ordens e seguia atrás do filho.

Em dado momento, populares jogaram um pedaço de pau no rosto do idoso, momento em que os policiais aproveitaram para desarmá-lo. O filho, que era perseguido, estava com ferimento provocado pelo pai com uma ferramenta, e disse que toda a confusão era resultado de uma dívida. O caso é investigado.