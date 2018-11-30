Polícia Civil apreende celular de pedófilo e prende homem que estuprou sobrinha

Anastácio
Ação foi realizada na manhã desta sexta-feira
A Policia Civil, por meio da Delegacia de Anastácio, realizou hoje pela manhã, busca e apreensão em um endereço onde reside um suspeito de possuir material pornográfico envolvendo adolescentes. Um celular e três pendrives foram apreendidos e passarão por perícia técnica no Instituto de Criminalística de Campo Grande.
Em um outro local da cidade, os policiais civis cumpriram o mandado de prisão preventiva de G.G.R, de 49 anos, indiciado por estupro de vulnerável. O homem preso é acusado de abusar sexualmente da própria sobrinha de apenas 7 anos de idade. A ação policial foi autorizada judicialmente e composta por agentes dos setores de investigações de Anastácio e de Aquidauana.
A polícia informou que crimes deste tipo são tratados como prioridade junto com outros de igual gravidade e que a prisão realizada é resultado de investigações criteriosas que contaram com o apoio do Creas e do Conselho Tutelar da cidade.
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