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Polícia Civil apreende celular de pedófilo e prende homem que estuprou sobrinha

Ação foi realizada na manhã desta sexta-feira

Renan Nucci

Publicado em 30/11/2018 às 17:00

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A Policia Civil, por meio da Delegacia de Anastácio, realizou hoje pela manhã, busca e apreensão em um endereço onde reside um suspeito de possuir material pornográfico envolvendo adolescentes. Um celular e três pendrives foram apreendidos e passarão por perícia técnica no Instituto de Criminalística de Campo Grande. 

Material de pedófilo apreendido

Em um outro local da cidade, os policiais civis cumpriram o mandado de prisão preventiva de G.G.R, de 49 anos, indiciado por estupro de vulnerável.  O homem preso é acusado de abusar sexualmente da própria sobrinha de apenas 7 anos de idade. A ação policial foi autorizada judicialmente e composta por agentes dos setores de investigações de Anastácio e de Aquidauana.

A polícia informou que crimes deste tipo são tratados como prioridade junto com outros de igual gravidade e que a prisão realizada é resultado de investigações criteriosas que contaram com o apoio do Creas e do Conselho Tutelar da cidade.
 

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