Capataz encontra vaca abatida em fazenda e denuncia caso à Polícia Civil

Abigeato
Animal de seis anos foi morto perto de cerca
O capataz de uma fazenda localizada a 72 quilômetros do município de Anastácio, sentido Assentamento Manoel, procurou a Delegacia de Polícia Civil no último sábado para relatar crime de abigeato. Segundo o homem de 59 anos, uma vaca de aproximadamente seis anos foi abatida por criminosos.
Ele disse que ao sair para o campo pela manhã, para fazer vistoria de rotina, se deparou com restos do animal a cerca de 100 metros da cerca. Lá estavam apenas as vísceras do animal e ele disse não ter percebido nenhuma movimentação estranha no local. O crime pode ter ocorrido na madrugada.
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