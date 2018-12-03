Mulher é presa tentando entrar no presídio de Dois Irmãos do Buriti com droga na genitália

Flagrante
Suspeita responde por tráfico qualificado
Mulher de 48 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na manhã de ontem, depois de tentar entrar no presídio de Dois Irmãos do Buriti com 213 gramas de maconha escondidas nas partes íntimas. Ela iria visitar o marido custodiado na unidade.
Conforme relatado, por volta das 9h10 ela passou pela portaria juntamente com outros visitantes, quando foi abordada e questionada se transportava algum material ilícito. Ela confessou ao agente penitenciário que estava com entorpecente no corpo.
Diante disso, foi levada para uma sala de revista íntima, onde duas agentes recolheram o material. A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde acabou autuada em flagrante e responde por tráfico qualificado.
Presa em flagrante
Suspeita deixou o imóvel usando uma bicicleta que estava entre os itens subtraídos; ela foi presa pela Polícia Militar e admitiu ter envolvimento em outros furtos
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