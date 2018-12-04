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Anastácio

Depois de esfaquear mulher e queimar roupas dela, homem incendeia residência

Suspeito está foragido e vítima solicitou medidas protetivas

Renan Nucci

Publicado em 04/12/2018 às 16:08

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A polícia procura por um homem que na madrugada desta terça-feira incendiou a residência onde vive com a esposa e mais quatro crianças, sendo três filhos do casal, localizada na Vila Juí, em Anastácio. Há quatro anos ele havia esfaqueado a mulher e na semana passada queimou parte das roupas dela e dos filhos, por ciúmes. Ele estava armado com uma faca e a vítima, temendo por sua vida, solicitou medidas protetivas - o nome  do agressor não foi divulgado para não expor a identidade das vítimas.

Segundo boletim de ocorrência, a mulher relata que viveu com o homem por cinco anos e teve com ele filhos de um, três e quatro anos com ele. Ontem, a filha dela de oito anos, que não é filha do autor, fugiu de casa. A mulher saiu para procurar a menina e quando retornou, se deparou com o homem bastante nervoso, fazendo ameaças. Ele saiu da residência e, imaginando que poderia retornar embriagado, a mulher levou as crianças para a casa de um vizinho, para passar a noite.

De madrugada, por volta das 3 horas, ele chegou bêbado e foi até o vizinho, de forma agressiva, exigindo que a esposa voltasse. Como a mulher não saiu, ele incendiou a residência da família e fugiu. Os vizinhos tentaram controlar o fogo e acionaram o Corpo de Bombeiros. Assustada, a mulher procurou a polícia para registrar boletim de ocorrência, tendo em vista que ele tem se comportado de forma ainda mais agressiva nos últimos dias e que está preocupada, porque já foi esfaqueada por ele.

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