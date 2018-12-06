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Anastácio

Patrulha Mirim da Polícia Militar forma 17 novos alunos em Anastácio

Projeto foi iniciado na cidade no ano de 2008

Renan Nucci

Publicado em 06/12/2018 às 14:51

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Crédito do vídeo: Da Redação

A Patrulha Mirim de Anastácio formou na manhã desta quinta-feira a décima turma, com 17 alunos. Segundo a capitã Cleide Maria, comandante dos projetos sociais do 7° Batalhão da Polícia Militar, os novos patrulheiros serão exemplo para as crianças da comunidade.

Patrulheiro Mirim desfila ao som da banda da PM.

Ela lembrou que a Patrulha Mirim teve início na cidade no ano de 2008 e depois, em razão do sucesso, foi disseminado aos outros municípios de Mato Grosso do Sul. O objetivo é levar ao contraturno de jovens de 9 a 17 anos reforço escolar, educação militar, educação de trânsito, ambiental e religiosa. 

"Queremos aumentar a autoestima deles e preservar valores importantes para que eles se tornem cidadãos de bem", pontuou. Durante a cerimônia também estiveram presentes patrulheiros mirins de Aquidauana e de Chapadão do Sul.

Clique aqui para conferir a galeria de fotos

 

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