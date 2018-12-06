PM prende suspeito de furtar bicicleta de empresário avaliada em R$ 1,5 mil

A Polícia Militar prendeu hoje um rapaz de 21 anos suspeito de furtar a bicicleta de um empresário, avaliada em aproximadamente R$ 1,5 mil, na cidade de Anastácio. O objeto pertence ao dono de uma barbearia localizada na Rua João Leite Ribeiro. O criminoso revenderia por aproximadamente R$ 600.

Bicicleta apreendida pela polícia nesta tarde de quinta-feira.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima informou que havia deixado a bicicleta estacionada na frente do estabelecimento, como de costume, e enquanto atendia aos clientes, percebeu que o indivíduo se aproximou por volta das 14h30, pegou e saiu pedalando rapidamente em direção à rua. O empresário o seguiu e acionou a PM.

Os policiais passaram a fazer rondas pela região e, em conversas com testemunhas, localizara o suspeito e o objeto no Jardim Aeroporto, em Aquidauana. Ao ser detido, ele disse que revenderia para outra pessoa que havia encomendado o furto. Ele cumpre pena no regime semiaberto e trabalhava limpando a rua quando decidir cometer o crime.

