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Estelionato

Homem perde R$ 22 mil em golpe ao tentar comprar carro pela internet em Anastácio

Dono do veículo teria alegado que não recebeu o pagamento

Renan Nucci

Publicado em 07/12/2018 às 17:04

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Homem de 46 anos procurou a Polícia Civil de Anastácio para denunciar golpe de estelionato na compra de um automóvel avaliado em R$ 22 mil. A vítima fez o depósito, mas o proprietário do veículo se recusou a entregar dizendo que não havia recebido o dinheiro. Os dois se conheceram por meio de um site de compras na internet.

Conforme apurado, a vítima informou que viu uma Saveiro em boas condições sendo anunciada e entrou em contato com o responsável pela publicação no site. O indivíduo se apresentou como um advogado e disse que estava recebendo a picape do cunhado, como pagamento de uma dívida e que se tivesse interesse, este cunhado mostraria o carro.

O suposto cunhado, que reside em Dois Irmãos do Buriti, foi para Anastácio e se encontrou com o homem que gostou do veículo e decidiu fechar negócio. Ele foi para uma agência do Banco do Brasil e depositou R$ 22 mil, com o combinado de que iria para Dois Irmãos do Buriti buscar o recebo. No entanto, chegando lá o proprietário não quis entregar o veículo, negando que o pagamento havia sido feito. Por este motivo, o caso foi denunciado.

 

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