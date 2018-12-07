Professores representantes de 8 etnias indígenas se formam em Anastácio

Educação
Os trinta e cinco formandos poderão atuar em suas comunidades na Educação Infantil e nos Anos iniciais do Ensino Fundamental
O Centro Estadual de Formação de Professores Indígenas de Mato Grosso do Sul (CEFPI), realiza no dia 14 de dezembro de 2018, às 19h no Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura de Anastácio, situado à Rua Nilza Ribeiro, 2085 – Jardim Curicaca, colação de grau de sua 3ª Turma de formação de professores indígenas.
Eles representam oito etnias que compõe o Território Etnoeducacional Povos do Pantanal (Atikum, Guató, Kadiwéu, Kinikinau, Ofayé e Terena), os quais cursaram durante três anos com acompanhamento de mestres e doutor oriundos das próprias etnias indígenas.
Os trinta e cinco formandos poderão atuar em suas comunidades na Educação Infantil e nos Anos iniciais do Ensino Fundamental.
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