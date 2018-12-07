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Anastácio

SIG fecha boca de fumo em Anastácio e leva seis pessoas para a delegacia

Grupo estava com porções de maconha e crack, diz Polícia Civil

Renan Nucci

Publicado em 07/12/2018 às 14:38

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O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil desmontou no final da tarde de ontem uma boca de fumo que operava em residência localizada na Rua João Queiroz, no Jardim Campanário, em Anastácio. O imóvel está em nome e de um indivíduo identificado como Eder, no entanto, no local foram encontradas mais quatro pessoas que também estariam ligadas ao tráfico de entorpecentes.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais monitoravam a casa porque havia suspeita de que lá era um ponto de distribuição de drogas. Por volta das 17 horas, perceberam quando uma mulher chegou e foi atendida por Eder, que lhe passou um objeto parecido com tablete de maconha. Ela saiu do local e entregou o objeto para outra pessoa. Ao ser abordada, disse ter comprado o entorpecente a pedido desta outra pessoa. 


Em seguida, os policiais foram para a casa, onde foram atendidos por Eder. Quando eles chegaram, outro homem que estava no local tentou sair com seu caminhão, às pressas, mas foi abordado. Este homem levava 129 gramas de crack, balança de precisão e fita adesiva no veículo, além de R$ 90. A suspeita é de que estivesse abastecendo a boca de fumo.

Durante a ação, um terceiro homem também foi identificado como vendedor de droga na casa. Na residência havia sete porções de maconha e mais R$ 140, bem como uma arma artesanal adaptada para calibre 22. Diante dos fatos, todos os envolvidos foram levados à Delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados.
 

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