Adolescente é agredido com garrafada na cabeça durante briga em bar de Anastácio

Adolescente de 16 anos foi agredido com garrafada na madrugada desta sexta-feira, em um bar localizado na Avenida Manoel Murtinho, no centro de Anastácio. O suspeito foi identificado como Alemão, mas não foi localizado, apesar das buscas realizadas pela Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência. Durante a briga, que não teve os motivos revelados, o suspeito levantou-se da cadeira e com uma garrafa agrediu a vítima na cabeça. O menor caiu e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado ao hospital.

A PM foi acionada e chegou a localizar o endereço de Alemão, mas a esposa dele disse que ele havia saído para comprar cigarro e até então não havia sido encontrado. O caso é investigado.