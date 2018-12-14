Adolescente é agredido com garrafada na cabeça durante briga em bar de Anastácio

Confusão
Suspeito foi identificado como Alemão, mas não foi encontrado
Adolescente de 16 anos foi agredido com garrafada na madrugada desta sexta-feira, em um bar localizado na Avenida Manoel Murtinho, no centro de Anastácio. O suspeito foi identificado como Alemão, mas não foi localizado, apesar das buscas realizadas pela Polícia Militar.
De acordo com o boletim de ocorrência. Durante a briga, que não teve os motivos revelados, o suspeito levantou-se da cadeira e com uma garrafa agrediu a vítima na cabeça. O menor caiu e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado ao hospital.
A PM foi acionada e chegou a localizar o endereço de Alemão, mas a esposa dele disse que ele havia saído para comprar cigarro e até então não havia sido encontrado. O caso é investigado.
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