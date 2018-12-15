Família que perdeu tudo em incêndio precisa de doações para recomeçar

A família que teve a casa atingida por incêndio ontem, na Rua Índio Neco, em Anastácio, perdeu praticamente tudo e precisa de ajuda para recomeçar. Segundo Jéssica dos Santos Brites, de 16 anos, ela e o marido Raul, de 19 anos, já receberam alguns objetos para os filhos, mas alegam que qualquer tipo de doação neste momento será bem-vinda, até porque ambos estão desempregados.

Grávida de oito meses, Jéssica diz que no momento, seria importante alguns materiais de construção para erguer uma nova residência, por mais simples que seja. A preocupação dela é que o segundo filho já está para chegar e pode vir ao mundo sem uma casa apropriada. Por enquanto, estão na casa da mãe. Interessados em ajudar podem falar com a mãe dela, Ordália Aparecida, pelo número 99636 - 7548.

Conforme noticiado ontem, a jovem contou que estava cozinhando em um fogão a lenha e, quando se deram conta, o fogo já tinha tomado toda a casa. A gestante e o marido conseguiram acionar o Corpo de Bombeiros, mas quando a Brigada de Incêndio chegou ao local, eles já haviam perdido tudo. O casal já tem um filho de 1 ano e espera o nascimento do segundo previsto para janeiro.



Colaborou Luiz Guido Jr.