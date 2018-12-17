Menino que morreu afogado em açude é velado em Anastácio

O menino Paulo Sérgio Mendes Canteiro, de quatro anos, que morreu afogado em açude ontem, é velado na capela da Pax Vida, em Anastácio, em frente ao hospital. Ele estudava no Jardim Independência e deve ser velado no cemitério municipal por volta das 17 horas.

Conforme noticiado, a fatalidade aconteceu no final da tarde deste domingo (16) em uma chácara localizada na Colônia Pulador, distante 15 quilômetros da cidade. Paulo e o primo de 11 anos brincavam em um açude da propriedade, momento em que os dois começaram a se afogar por volta das 16h50.

O tio que é morador da localidade, tentou salvar os dois meninos, mas só conseguiu retirar o de 11 anos da água. Ele ainda teria tentado salvar a criança de 4 anos, mas o perdeu em meio à água turva.

Dois militares do Corpo de Bombeiros se deslocaram até o local e em cerca de 10 minutos de mergulho encontraram o corpo do menino. A Pax e a Perícia foram acionadas também. Segundo os militares, o açude é pequeno, mas tem aproximadamente 4 metros de profundidade. A criança estava a passeio na chácara, quando foi brincar com o primo mais velho no açude.

*Com informações de Luiz Guido Jr.