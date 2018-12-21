Em BR onde vários animais morrem atropelados, PRF ajuda filhote de tatu na travessia

Anastácio
O bicho de pequeno porte estava parado sobre a rodovia e desorientado devido ao calor excessivo
Na data de hoje, a equipe da Polícia Rodoviária Federal de Anastácio, cumprindo com seus deveres sociais, acabou por ajudar a travessia de um tatu, ainda filhote na BR-262, uma das viass com maior número de morte de animais por atropelamento.
O bicho de pequeno porte estava parado sobre a rodovia e desorientado devido ao calor excessivo do asfalto e, em virtude do intenso fluxo de veículos, corria sérios riscos de ser atropelado, como muitos outros animais.
A PRF informa que é preciso atenção, principalmente nos feriados das festividades e férias escolares, quando o fluxo de veículos aumentam. Depois de uma selfie com o PRF, foi colocado em seu habitat natural.
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Saúde
Formação promovida pela Sesau reuniu profissionais da saúde bucal da rede municipal; atividade aconteceu no auditório da ESF da Estevão
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
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