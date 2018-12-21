Em BR onde vários animais morrem atropelados, PRF ajuda filhote de tatu na travessia

Na data de hoje, a equipe da Polícia Rodoviária Federal de Anastácio, cumprindo com seus deveres sociais, acabou por ajudar a travessia de um tatu, ainda filhote na BR-262, uma das viass com maior número de morte de animais por atropelamento.

O bicho de pequeno porte estava parado sobre a rodovia e desorientado devido ao calor excessivo do asfalto e, em virtude do intenso fluxo de veículos, corria sérios riscos de ser atropelado, como muitos outros animais.

A PRF informa que é preciso atenção, principalmente nos feriados das festividades e férias escolares, quando o fluxo de veículos aumentam. Depois de uma selfie com o PRF, foi colocado em seu habitat natural.