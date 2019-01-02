Vereador Lincoln assume presidência da Câmara de Anastácio

Em solenidade ocorrida na manhã de terça-feira, 1º de janeiro de 2019, no plenário "Sales de Arruda Braga" da Câmara Municipal de Anastácio, tomaram posse os membros da mesa diretora que vai dirigir os trabalhos legislativos de Anastácio no biênio 2019/2020, sendo os seguintes vereadores empossados: Lincoln Sanches Pellicioni (PSDB), Presidente; Raphael Albuquerque (PTB), Vice-Presidente; Marcelo Oliveira Meireles (PSDB), Primeiro-Secretário; e Vander Alves "Dinho" Meleiro (DEM), Segundo-Secretário.

Na ausência do ex-presidente Sebastião Felipe Saru (PSDB), que se encontrava viajando, a cerimônia de posse foi dirigida pelo então vice-presidente Aldo José dos Santos (PDT), estando presentes também os vereadores Eduardo Carpejani, Lourival Barbosa, Gilberto China, Igor Cambucá e Vado Piffer. Na ocasião, o Chefe de Gabinete da Prefeitura, professor Silas Cabral, discursou representando o prefeito Nildo Alves, tendo o vereador Eduardo Carpejani se pronunciado em nome dos demais vereadores.

Em seu discurso de posse, o presidente Lincoln Pellicioni fez agradecimentos a Deus, à população e aos seus colegas. Destacou a grande responsabilidade na condução dos trabalhos do Poder Legislativo e da parte administrativa da câmara, dando ênfase às atividades conjuntas entre os poderes constituídos, entre os vereadores e à atenção especial aos anseios da comunidade em detrimentos das questões individuais.

"A nossa democracia nos garante, no âmbito do Poder Legislativo, não apenas o poder do nosso mandato, mas um poder que está acima do nosso cargo, que é o poder de servir a coletividade. O poder de fazer valer o poder do povo. O poder que se dilui na esperança da comunidade de ter o máximo de seus direitos assegurados e de suas condições sociais melhoradas" - disse o presidente.

E sobre o papel da nova diretoria: "A nossa gestão enseja fazer cumprir a função precípua do Poder Legislativo, sob a égide maior da legislação, ouvindo a comunidade, assegurando os direitos individuais de cada vereador, mas priorizando os cuidados, os reclamos e os interesses maiores da coletividade" - concluiu o presidente Lincoln.