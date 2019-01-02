Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 10:32

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Vereador Lincoln assume presidência da Câmara de Anastácio

Nova Mesa Diretora conta ainda com os vereadores Raphael Albuquerque, Marcelo Meireles e Dinho Vital

Renan Nucci

Publicado em 02/01/2019 às 19:36

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Em solenidade ocorrida na manhã de terça-feira, 1º de janeiro de 2019, no plenário "Sales de Arruda Braga" da Câmara Municipal de Anastácio, tomaram posse os membros da mesa diretora que vai dirigir os trabalhos legislativos de Anastácio no biênio 2019/2020, sendo os seguintes vereadores empossados: Lincoln Sanches Pellicioni (PSDB), Presidente; Raphael Albuquerque (PTB), Vice-Presidente; Marcelo Oliveira Meireles (PSDB), Primeiro-Secretário; e Vander Alves "Dinho" Meleiro (DEM), Segundo-Secretário.

Na ausência do ex-presidente Sebastião Felipe Saru (PSDB), que se encontrava viajando, a cerimônia de posse foi dirigida pelo então vice-presidente Aldo José dos Santos (PDT), estando presentes também os vereadores Eduardo Carpejani, Lourival Barbosa, Gilberto China, Igor Cambucá e Vado Piffer. Na ocasião, o Chefe de Gabinete da Prefeitura, professor Silas Cabral, discursou representando o prefeito Nildo Alves, tendo o vereador Eduardo Carpejani se pronunciado em nome dos demais vereadores.

Em seu discurso de posse, o presidente Lincoln Pellicioni fez agradecimentos a Deus, à população e aos seus colegas. Destacou a grande responsabilidade na condução dos trabalhos do Poder Legislativo e da parte administrativa da câmara, dando ênfase às atividades conjuntas entre os poderes constituídos, entre os vereadores e à atenção especial aos anseios da comunidade em detrimentos das questões individuais.

"A nossa democracia nos garante, no âmbito do Poder Legislativo, não apenas o poder do nosso mandato, mas um poder que está acima do nosso cargo, que é o poder de servir a coletividade. O poder de fazer valer o poder do povo. O poder que se dilui na esperança da comunidade de ter o máximo de seus direitos assegurados e de suas condições sociais melhoradas" - disse o presidente.

E sobre o papel da nova diretoria: "A nossa gestão enseja fazer cumprir a função precípua do Poder Legislativo, sob a égide maior da legislação, ouvindo a comunidade, assegurando os direitos individuais de cada vereador, mas priorizando os cuidados, os reclamos e os interesses maiores da coletividade" - concluiu o presidente Lincoln.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Educação

Professores de Anastácio ampliam práticas de alfabetização e matemática

Publicidade

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

ÚLTIMAS

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Formação promovida pela Sesau reuniu profissionais da saúde bucal da rede municipal; atividade aconteceu no auditório da ESF da Estevão
Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Giovani José da Silva

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo