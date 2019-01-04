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Corpo do radialista Áureo da Silva é velado na casa da mãe, em Anastácio

Imóvel está localizado na Rua Padre Patrício, 1.172

Renan Nucci

Publicado em 04/01/2019 às 17:06

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O corpo do radialista da Difusora de Aquidauana Áureo da Silva, que faleceu na madrugada desta sexta-feira, em Campo Grande, está sendo velado na casa da mãe dele, Dona Elvira, localizada na Rua Padre Patrício, 1.172, em Anastácio. O sepultamento deve ocorrer amanhã, mas a família ainda não divulgou o local.

Áureo é considerado um dos grandes nomes da rádio aquidauanense e apresentava o programa 'Alvorada Pantaneira" de segunda a sábado, das 4h às 6h30. Natural de Corumbá, o radialista era bastante querido pelos aquidauanenses e anastacianos que desfrutavam de sua amizade e admiravam o trabalho profissional do comunicador. Áureo faleceu em consequências de complicações, após sofrer um AVC ocorrido no último dia 24 de dezembro. Medicado inicialmente em Anastácio, foi transferido para o Hospital Regional de Campo Grande, mas não resistiu.

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Comunicador nato desde os 20 anos, atuou principalmente na Rádio Difusora, mas também trabalhou nas rádios Renascerá e Quero Quero, ambas comunitárias que tiveram suas atividades encerradas.

Áureo era um dos mais tradicionais radialistas do estado e trabalhava também como sonoplasta e discotecário.

Ele foi um grande incentivador da verdadeira música sertaneja. Criou o projeto Roda de Viola, ao vivo, nos bairros, distritos e aldeias de Aquidauana com transmissão ao vivo pela Difusora. O programa tinha por objetivo revelar novos talentos, como também oportunizar aos músicos locais um espaço de divulgação de seus trabalhos.

Nos grandes festivais sertanejos promovidos principalmente pelo Sindicato Rural de Aquidauana, Áureo foi sempre animador como também organizador e apresentador. Esses festivais marcaram a animação das Exposições Agropecuárias do Sindicato Rural de Aquidauana.

Ao lado das atividades no rádio, foi também comerciante de discos vinil e também de fita cassete onde montou um verdadeiro estúdio de gravações.Trabalhou como fotógrafo, prestando serviços em todos os acontecimentos sociais e esportivos principalmente em Anastácio e Aquidauana. Sempre residiu em Anastácio onde tinha um grande círculo de amizades.

Ainda como comerciante, possuía há anos o “Bar Risca Faca” localizado na Avenida Manoel Murtinho no Bairro Campanário, hoje mais conhecido como “Bar do Áureo” que servia bebidas gelada e ainda caldos de piranha, mocotó e pucheiro com muita pimenta. Tinha uma freguesia tradicional pois o Bar do Áureo era um ponto de referência em Anastácio.

 

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