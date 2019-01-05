Amigos se despedem do dono da voz que, por décadas, animou as madrugadas em Aquidauana e região

Amigos, familiares, ouvintes e colegas de profissão se despedem neste sábado do radialista Áureo da Silva, dono da voz que por mais de 40 anos animou as madrugadas dos ouvintes de Aquidauana e região com o programa “Alvorada Pantaneira", na rádio Difusora de Aquidauana. Ele faleceu na madrugada de ontem e o velório é realizado na casa da mãe dele, na Rua Padre Patrício 1.172, em Anastácio. O sepultamento será às 10h30, no cemitério de Anastácio.

Um dos ícones do radialismo sul-mato-grossense, Áureo faleceu por complicações de um AVC sofrido na véspera de Natal. Natural de Corumbá, era bastante querido e admirado na região por conta do papel que desempenhava como comunicador. Ele deixa quatro filhos e uma rica história de dedicação ao rádio que está sendo transformada em livro. No velório, inclusive, fãs que jamais tiveram a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente compareceram para a despedida.

Sady Soares, amigo e influente radialista, lembrou que Áureo se sentia à vontade na madrugada, horário em que poucos querem trabalhar. “Ele levantava todos os dias às 3 horas da manhã, inclusive domingo, para ir à rádio. Amava o que fazia e fazia com prazer, pois tinha reciprocidade. Ele recebia dos ouvintes que o programa era bom. Era uma pessoa honesta, decente e trabalhadora, que por muito tempo animou as madrugadas”, disse Sady Soares, lamentando a partida do amigo.

Também radialista, Ferreira da Silva destacou a importância da contribuição de Áureo para o crescimento da música sertaneja. “Era o grande divulgador do sertanejo, da música autêntica, da música raiz. Em mais de 40 anos de Difusora, sempre prezou por divulgar a música raiz, e essa lacuna vai ficar no rádio de Mato Grosso do Sul. Era um grande companheiro, amigo, fiel, trabalhador e que sem sombra de dúvidas, vai deixar uma bonita história de amor ao rádio”, ressaltou.