Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 10:33

Buscar

Últimas notícias
X

Luto

Amigos se despedem do dono da voz que, por décadas, animou as madrugadas em Aquidauana e região

Radialista Áureo da Silva atuou por mais de 40 anos na Rádio Difusora de Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 05/01/2019 às 09:42

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Amigos, familiares, ouvintes e colegas de profissão se despedem neste sábado do radialista Áureo da Silva, dono da voz que por mais de 40 anos animou as madrugadas dos ouvintes de Aquidauana e região com o programa  “Alvorada Pantaneira", na rádio Difusora de Aquidauana. Ele faleceu na madrugada de ontem e o velório é realizado na casa da mãe dele, na Rua Padre Patrício 1.172, em Anastácio. O sepultamento será às 10h30, no cemitério de Anastácio.

Um dos ícones do radialismo sul-mato-grossense, Áureo faleceu por complicações de um AVC sofrido na véspera de Natal. Natural de Corumbá, era bastante querido e admirado na região por conta do papel que desempenhava como comunicador. Ele deixa quatro filhos e uma rica história de dedicação ao rádio que está sendo transformada em livro. No velório, inclusive, fãs que jamais tiveram a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente compareceram para a despedida.

Sady Soares, amigo e influente radialista, lembrou que Áureo se sentia à vontade na madrugada, horário em que poucos querem trabalhar. “Ele levantava todos os dias às 3 horas da manhã, inclusive domingo, para ir à rádio. Amava o que fazia e fazia com prazer, pois tinha reciprocidade. Ele recebia dos ouvintes que o programa era bom. Era uma pessoa honesta, decente e trabalhadora, que por muito tempo animou as madrugadas”, disse Sady Soares, lamentando a partida do amigo.

Também radialista, Ferreira da Silva destacou a importância da contribuição de Áureo para o crescimento da música sertaneja. “Era o grande divulgador do sertanejo, da música autêntica, da música raiz. Em mais de 40 anos de Difusora, sempre prezou por divulgar a música raiz, e essa lacuna vai ficar no rádio de Mato Grosso do Sul. Era um grande companheiro, amigo, fiel, trabalhador e que sem sombra de dúvidas, vai deixar uma bonita história de amor ao rádio”, ressaltou.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Educação

Professores de Anastácio ampliam práticas de alfabetização e matemática

Publicidade

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

ÚLTIMAS

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Formação promovida pela Sesau reuniu profissionais da saúde bucal da rede municipal; atividade aconteceu no auditório da ESF da Estevão
Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Giovani José da Silva

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo