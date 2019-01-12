Mulheres se agridem com pauladas e arranhões e acabam presas

Duas mulheres que estão casadas há aproximadamente quatro anos foram presas na noite de ontem, em Anastácio, após trocarem agressões em imóvel localizado na Rua Porto Geral, no Bairro Bem-Te-Vi, em Anastácio. Elas se atacaram com paulas e arranhões e vão responder por lesão corporal dolosa, no âmbito da violência doméstica, e por vias de fatos.

Segundo boletim de ocorrência, R. de 22 anos, agrediu a companheira P. de 26 anos, com paulada, causando lesões nos braços, lábios e costas. A agredida, por sua vez, revidou, arranhando a outra no pescoço e deixando lesões no rosto dela. P. teria pedido para que o filho pegasse uma facada, na tentativa de ferir R. Por este motivo, ambas foram autuadas.