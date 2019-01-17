Acidente entre moto e carro deixa três feridos em Anastácio

Batida
Batida aconteceu na Rua Adair Goulart Martins, no Jardim Campanário, perto da escola Dona Zefa
Acidente entre carro e moto deixou três feridos sendo que um deles com fratura exposta na tarde de ontem (16) na Rua Adair Goulart Martins, no Jardim Campanário, perto da escola Dona Zefa, em Anastácio.
Segundo o boletim de ocorrência, rapaz de 23 anos pilotava uma motocicleta Honda CG 125 quando foi atingido por um veículo Fiat Strad – ocupado por duas pessoas.
O motociclista sofreu escoriações cotovelos, fraturou a clavícula direita, queimou a mão direita e ainda teve fratura aberta na perna direita com perda de tecido e fragmentação óssea. Já os ocupantes do carro sofreram escoriações leves.
O motociclista foi encaminhado para o hospital do município.
*Com informações de Francis Leone
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