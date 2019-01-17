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Escorpiões

Moradores reclamam de mato alto e invasão de insetos nos Altos de Anastácio

Além disso, há relatos de picadas de escorpião no lugar onde muitas crianças brincam

Guilherme Henrique

Publicado em 17/01/2019 às 07:30

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Moradores da região conhecida como Altos de Anastácio, perto do clube Vinte e Vinte reclamam da invasão de insetos devido ao mato alto em terrenos particulares. Além disso, há relatos de picadas de escorpião no lugar onde muitas crianças brincam.

É o que conta a moradora Solange Correia, de 41 anos, que já foi picada por um escorpião. “Tive que ir as presas para o pronto socorro tomar soro. O médico chegou a me dizer que se fosse uma criança seria muito pior. Eles [escorpiões] aparecem constantemente por aqui por conta desse matagal por toda a parte”, desabafa.

Opinião compartilhada pela vizinha, Liziane Machado, 44 anos, que se diz cansada de procurar os proprietários dos terrenos e prefeitura. “Fica um empurrando para o outro, mas ninguém resolve nada. Esses dias mesmo os moradores daqui se juntaram para tentar limpar um pouco”, diz a moradora.

A reportagem esteve no local e constatou que o residencial e cercado por terrenos com mato alto. Em muitos pontos também foi possível ver lixo e outros materiais descartados irregularmente, o que pode contribuir para o cenário descrito sobre os insetos.

Outro lado – O Pantaneiro procurou a prefeitura, por meio da secretaria de obras e foi informado de que a prefeitura não é responsável pela limpeza da área por se tratar de loteamentos particulares.

*Com informações de Francis Leone

 

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