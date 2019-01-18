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Homem é socorrido com dores após queda de moto em Anastácio

Acidente aconteceu na entrada do conjunto habitacional Cristo Rei

Guilherme Henrique

Publicado em 18/01/2019 às 10:33

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Homem de 52 anos ficou ferido após cair da moto que pilotava ontem (17) na entrada do conjunto habitacional Cristo Rei, em Anastácio.

Segundo apurado pelo jornal O Pantaneiro, quando equipe do Corpo de Bombeiros chegou no local a vítima se queixava de dores no ombro, no lado direito.

Ele foi socorrido para o Posto de Saúde do município. Além disso, quando os militares chegaram no local verificaram que a motocicleta tinha sido removida por moradores o que dificultou o trabalho dos bombeiros no que se refere a coleta de dados.

*Com informações de Francis Leone

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