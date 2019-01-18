Homem é socorrido com dores após queda de moto em Anastácio

Homem de 52 anos ficou ferido após cair da moto que pilotava ontem (17) na entrada do conjunto habitacional Cristo Rei, em Anastácio.

Segundo apurado pelo jornal O Pantaneiro, quando equipe do Corpo de Bombeiros chegou no local a vítima se queixava de dores no ombro, no lado direito.

Ele foi socorrido para o Posto de Saúde do município. Além disso, quando os militares chegaram no local verificaram que a motocicleta tinha sido removida por moradores o que dificultou o trabalho dos bombeiros no que se refere a coleta de dados.

*Com informações de Francis Leone