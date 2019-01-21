Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 10:34

Buscar

Últimas notícias
X

Tragédia

Acidente com 3 mortos em Anastácio foi provocado por suicídio de motorista, conclui PRF

Para levantar a informação, a PRF analisou vestígios do acidente e ouviu um sobrevivente

Guilherme Henrique

Publicado em 21/01/2019 às 12:15

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A PRF (Policia Rodoviária Federal) concluiu que a causa do acidente que deixou três mortos ontem (20) em Anastácio foi o suicídio do motorista do Ecosport, identificado como Edmar Fernandes Caires, 38 anos.

A informação foi divulgada pela assessoria de comunicação da PRF na manhã desta segunda-feira (21). Para levantar a informação, a PRF analisou vestígios do acidente e ouviu um sobrevivente. Além disso, o passageiro do Ecosport chegou a dizer que tentou pegar a direção, para evitar a batida, mas não conseguiu a tempo.

Além de Edmar, os outros mortos foram identificados como:  Ivaldo Cristian Figueira Santos, 39 anos, e Janice Francisco Antônio, 34 anos.

O acidente aconteceu na tarde de ontem, na BR-262 – próximo à entrada de Anastácio. Segundo o jornal Campo Grande News, Edmar, que tinha como passageira Janice, dirigia um Ford Ecosport sentido Corumbá/Campo Grande, quando invadiu a contramão e atingiu de frente um Honda CR-V conduzido por Ivaldo Cristian. Os três morreram no local.

Um Gol que vinha logo atrás do Honda CR-V também se envolveu no acidente. Os dois veículos saíram da pista e neste momento a ciclista Irene Vareiro, que estava no acostamento, foi atropelada. Conforme o Corpo de Bombeiros, dois ocupantes da Ecosport morreram presos as ferragens e um terceiro foi socorrido em estado grave. No Honda CRV, uma pessoa morreu, uma ficou em estado grave e uma terceira foi socorrida com lesões leves. No Gol, o motorista ficou ileso e quatro pessoas com lesões leves.

Ainda de acordo com os militares, a suspeita inicial era de que Edmar tivesse dormido ao volante. Ontem, os dois sentidos da pista ficaram interditados, causando congestionamento de três quilômetros de cada lado. Cerca de uma hora de espera, os motoristas foram orientados a seguirem viagem por uma rota alternativa.

Edmar Caires foi candidato ao cargo de vereador de Campo Grande pelo  PHS (Partido Humanista da Solidariedade) em 2016. Já Ivaldo Cristian era ciclista e Agente de Serviço Agropecuários do município no Miranda. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Educação

Professores de Anastácio ampliam práticas de alfabetização e matemática

Publicidade

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

ÚLTIMAS

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Formação promovida pela Sesau reuniu profissionais da saúde bucal da rede municipal; atividade aconteceu no auditório da ESF da Estevão
Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Giovani José da Silva

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo