Acidente com 3 mortos em Anastácio foi provocado por suicídio de motorista, conclui PRF

A PRF (Policia Rodoviária Federal) concluiu que a causa do acidente que deixou três mortos ontem (20) em Anastácio foi o suicídio do motorista do Ecosport, identificado como Edmar Fernandes Caires, 38 anos.

A informação foi divulgada pela assessoria de comunicação da PRF na manhã desta segunda-feira (21). Para levantar a informação, a PRF analisou vestígios do acidente e ouviu um sobrevivente. Além disso, o passageiro do Ecosport chegou a dizer que tentou pegar a direção, para evitar a batida, mas não conseguiu a tempo.

Além de Edmar, os outros mortos foram identificados como: Ivaldo Cristian Figueira Santos, 39 anos, e Janice Francisco Antônio, 34 anos.

O acidente aconteceu na tarde de ontem, na BR-262 – próximo à entrada de Anastácio. Segundo o jornal Campo Grande News, Edmar, que tinha como passageira Janice, dirigia um Ford Ecosport sentido Corumbá/Campo Grande, quando invadiu a contramão e atingiu de frente um Honda CR-V conduzido por Ivaldo Cristian. Os três morreram no local.

Um Gol que vinha logo atrás do Honda CR-V também se envolveu no acidente. Os dois veículos saíram da pista e neste momento a ciclista Irene Vareiro, que estava no acostamento, foi atropelada. Conforme o Corpo de Bombeiros, dois ocupantes da Ecosport morreram presos as ferragens e um terceiro foi socorrido em estado grave. No Honda CRV, uma pessoa morreu, uma ficou em estado grave e uma terceira foi socorrida com lesões leves. No Gol, o motorista ficou ileso e quatro pessoas com lesões leves.

Ainda de acordo com os militares, a suspeita inicial era de que Edmar tivesse dormido ao volante. Ontem, os dois sentidos da pista ficaram interditados, causando congestionamento de três quilômetros de cada lado. Cerca de uma hora de espera, os motoristas foram orientados a seguirem viagem por uma rota alternativa.

Edmar Caires foi candidato ao cargo de vereador de Campo Grande pelo PHS (Partido Humanista da Solidariedade) em 2016. Já Ivaldo Cristian era ciclista e Agente de Serviço Agropecuários do município no Miranda.