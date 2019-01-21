Mulher é assaltada enquanto fechava mercado em Anastácio

Violência
Armado com uma faca, bandido levou cerca de R$ 500
Mulher de 49 anos foi assaltada no sábado (19) quando fechava um mercado, localizado no Bairro Vila Maior, em Anastácio.
Segundo o registro da polícia, o bandido tinha cerca de 20 anos e usava camiseta vermelha. Ele rendeu a vítima, que estava sozinha no estabelecimento comercial.
Com uma faca, ele exigiu todo o dinheiro do caixa. Temendo pela vida, a mulher entregou cerca de R$ 500.
Após pegar o dinheiro, o ladrão fugiu e ainda não foi preso. A ocorrência foi registrada como roubo na delegacia.
*Com informações de Francis Leone
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