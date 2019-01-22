Moradores denunciam constantes incêndios no aterro sanitário de Anastácio

Moradores do Conjunto Habitacional Cristo Rei e do Jardim Independente denunciam constantes incêndios no Aterro Sanitário de Anastácio. Segundo eles, até mesmo sem fogo a fumaça se alastra na região prejudicando a saúde de quem mora perto.

Com um filho recém-nascido, a moradora Maria Aparecida mal conseguiu falar com a reportagem já que estava sem voz e culpa a fumaça vinda do aterro como causadora do problema de saúde.

“Quase todo dia tem fogo aí. Essa semana mesmo os bombeiros já estiveram aqui. E quem ateia fogo não são os catadores de recicláveis, já que eles precisam do que tem lá para sobreviver”, diz a moradora.

O relato dela sobre o fogo é confirmado pelo Corpo de Bombeiros, que ao jornal O Pantaneiro informou que atende inúmeras ocorrências de incêndio no local.

Além disso, o zelador do aterro, Julião, 58 anos, informou que a maioria dos casos, os incêndios são provocados após as 17h, horário em que mais ninguém está cuidando do lugar.

“Não são os catadores. A suspeita é que seja alguém que não concorde com a atual administração”, denuncia o homem.

A reportagem esteve no local e notou que por ser uma área aberta, o aterro fica vulnerável a ação de vândalos.

Outro lado – A equipe procurou a prefeitura de Anastácio e foi orientada que a administração do lugar está a cargo do Cidema (Consorcio Intermunicipal para o Desenvolvimento das Bacias dos Rio Miranda e Apa).

*Com informações de Francis Leone