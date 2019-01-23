Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 10:34

Buscar

Últimas notícias
X

Polícia

Homem furta e ainda agride a própria mãe com socos para comprar bebida alcoólica em Anastácio

O caso aconteceu na tarde de ontem (22) por volta das 18h45

Guilherme Henrique

Publicado em 23/01/2019 às 10:14

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Homem de 35 anos é suspeito de furtar dinheiro e ainda agredir com socos a própria mãe de 56 anos na região Altos de Anastácio. O caso aconteceu na tarde de ontem (22) por volta das 18h45.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima detalhou que, o filho estava bebendo, entretanto quando a bebida acabou ele pediu dinheiro a mãe para comprar mais.

A mulher negou o dinheiro, contudo, o suspeito furtou R$ 280 dela. Ao questionar o paradeiro do dinheiro, o homem se enfureceu e a agrediu com um soco no rosto e outro no braço.

Assustada, a vítima chamou a Polícia Militar. Porém, o homem fugiu antes de ser abordado.

*Com informações: FRANCIS LEONE

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Educação

Professores de Anastácio ampliam práticas de alfabetização e matemática

Publicidade

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

ÚLTIMAS

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Formação promovida pela Sesau reuniu profissionais da saúde bucal da rede municipal; atividade aconteceu no auditório da ESF da Estevão
Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Giovani José da Silva

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo