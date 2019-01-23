Homem furta e ainda agride a própria mãe com socos para comprar bebida alcoólica em Anastácio

Polícia
O caso aconteceu na tarde de ontem (22) por volta das 18h45
Homem de 35 anos é suspeito de furtar dinheiro e ainda agredir com socos a própria mãe de 56 anos na região Altos de Anastácio. O caso aconteceu na tarde de ontem (22) por volta das 18h45.
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima detalhou que, o filho estava bebendo, entretanto quando a bebida acabou ele pediu dinheiro a mãe para comprar mais.
A mulher negou o dinheiro, contudo, o suspeito furtou R$ 280 dela. Ao questionar o paradeiro do dinheiro, o homem se enfureceu e a agrediu com um soco no rosto e outro no braço.
Assustada, a vítima chamou a Polícia Militar. Porém, o homem fugiu antes de ser abordado.
*Com informações: FRANCIS LEONE
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