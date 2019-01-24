“Passa o celular ou você morre”, ameaça bandido durante assalto em Anastácio

Violência
Caso aconteceu ontem (23) por volta das 20h, entre as ruas Joao Leite e Bahia, na Vila Flor
Homem de 30 prestou queixa na polícia depois de ter o celular roubado na noite de ontem (23) por volta das 20h, entre as ruas Joao Leite e Bahia, na Vila Flor, em Anastácio.
Conforme o registro policial, a vítima detalhou que caminhava pela região quando foi surpreendida por um homem armado com uma faca.
O bandido pediu o celular da vítima e o ameaçou de morte caso ele não entregasse o aparelho. Com medo, a vítima entregou o celular o assaltante fugiu.
Ainda segundo o rapaz, o bandido tinha as mesmas características do assaltante de um mercado da cidade.
A Polícia Militar chegou a fazer rondas pela área, porem o bandido não foi encontrado. O caso foi registrado como roubo.
*Com informações de Francis Leone
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