“Passa o celular ou você morre”, ameaça bandido durante assalto em Anastácio

Homem de 30 prestou queixa na polícia depois de ter o celular roubado na noite de ontem (23) por volta das 20h, entre as ruas Joao Leite e Bahia, na Vila Flor, em Anastácio.

Conforme o registro policial, a vítima detalhou que caminhava pela região quando foi surpreendida por um homem armado com uma faca.

O bandido pediu o celular da vítima e o ameaçou de morte caso ele não entregasse o aparelho. Com medo, a vítima entregou o celular o assaltante fugiu.

Ainda segundo o rapaz, o bandido tinha as mesmas características do assaltante de um mercado da cidade.

A Polícia Militar chegou a fazer rondas pela área, porem o bandido não foi encontrado. O caso foi registrado como roubo.

*Com informações de Francis Leone