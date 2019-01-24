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Projeto Bombeiros do Amanhã continua com inscrições abertas em Anastácio

O cadastro pode ser feito ate o dia 4 de fevereiro, das 8h ás 10h, no Quartel de Bombeiros de Anastácio

Guilherme Henrique

Publicado em 24/01/2019 às 09:50

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Continuam abertas as inscrições para os novos integrantes do Projeto Bombeiros do Amanhã em Anastácio. O cadastro pode ser feito até o dia 4 de fevereiro, das 8h ás 10h, no Quartel de Bombeiros de Anastácio, na Avenida Porto Geral, ao lado da Prainha. No total, são oferecidas 29 vagas.

Os candidatos deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis, portando os seguintes documentos: comprovante de endereço, identidade do responsável e do aluno e o NIS.

O projeto atende crianças de 09 a 10 anos, oportunizando a aquisição de conhecimentos técnicos e práticos necessários à aprendizagem e ao desenvolvimento de funções e ações, proporcionando ainda meios que possam favorecer comportamentos e convivências harmoniosas na família e na sociedade.

Baseado na Lei Federal n° 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, a Unidade Bombeiros do Amanhã apresenta um conjunto de ações educativas e sociais, capazes de oferecer aos adolescentes inscritos na Unidade, a possibilidade de mudar o quadro em que se encontra por meio do desenvolvimento de suas potencialidades, de sua integração como membro respeitado na sua comunidade e na família, aquisição de hábitos saudáveis e consciência de sua cidadania.

No período em que os adolescentes estão na Unidade recebem noções básicas do serviço realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar MS como: Combate a Incêndio, Primeiros Socorros, Ordem Unida, Hierarquia e Disciplina, Informática, Cidadania e Acidentes Domésticos.

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